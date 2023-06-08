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Певица Ханна назвала себя строгой матерью

Накануне исполнительница Ханна дала интервью «Пятому каналу». В беседе с изданием звезда назвала себя строгой мамой.

Певица Ханна назвала себя строгой матерью
© РИА Новости

Ханна заявила, что допускает некоторые ограничения для своих дочерей. Она отметила, что детям запрещено смотреть мультфильмы, и есть сладкое по понедельникам, вторникам и четвергам.

Артистка уверенно, что только благодаря такому режиму она способна привить своим наследницам чувство ответственности. Звезда также отметила, что в силу возраста ее дочери пока не пользуются гаджетами.

Артистка не считает нужным ругать своих детей за оценки в школе, и именно этим она будет руководствоваться, когда придет время.

«Я очень адекватная мама», - заявила Ханна.

Известно, что певица воспитывает двух дочерей – 4-летнюю Адриану и 5-месячную Камиллу от продюсера Павла Курьянова, известного, как Пашу.

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