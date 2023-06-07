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Певица Татьяна Буланова объяснила свой выбор свадебного платья

Татьяна Буланова раскрыла секрет выбора своего свадебного платья. Наряд певицы подвергся критике за неактуальность и чрезмерность.

Певица Татьяна Буланова объяснила свой выбор свадебного платья
© globallookpress.com

Брак Татьяны Булановой с бизнесменом Валерием Рудневым стал третьим по счету. Именно это привело в замешательство пользователей, которые сочли неуместным выбор белого цвета и неудачный фасон, который подчеркнул несоответствие возраста и изъяны фигуры.

По словам самой звезды, в этот день она хотела выглядеть как в сказке.

«Мне что-то так захотелось увидеть себя принцессой! И решила, что будет такое необычное платье — нежное, белое. Вот решила так. Оно придумалось еще месяца за два до свадьбы», — призналась певица изданию Woman.ru.

Буланова добавила, что не стала озадачиваться заказом платья у портнихи, а просто выбрала его в магазине. Певица выбрала фасон, о котором мечтала.

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