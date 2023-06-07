Алена Свиридова рассказала о планах переехать в Крым

«Там у меня дом, который требует присутствия. И я его очень люблю. Там я в розах, в лодках, в море, во фруктах и овощах. Это рай в отдельно взятом месте, которое я сотворила сама. Вот оттуда и буду вести все дела», — заявила Свиридова.