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Российcкая певица рассказала о планах переехать в Крым

Российская певица Алена Свиридова рассказала, что на лето планирует переехать в Крым, где владеет недвижимостью. Она поделилась подробностями в интервью для Teleprogramma.pro.

Алена Свиридова рассказала о планах переехать в Крым
© Lenta.ru

Артистка отметила, что обязательно поедет летом в Крым, так как ей нравится проводить там время в своем доме. Она планирует оттуда вести дела и ездить на гастроли.

«Там у меня дом, который требует присутствия. И я его очень люблю. Там я в розах, в лодках, в море, во фруктах и овощах. Это рай в отдельно взятом месте, которое я сотворила сама. Вот оттуда и буду вести все дела», — заявила Свиридова.

В 2022 году Свиридова рассказала, что самостоятельно спроектировала и построила летнюю веранду в своем доме в Крыму. Она также призналась, что до того момента она ни разу в жизни не клала кирпичи.

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