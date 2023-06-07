Певица Слава получила ключи от новой квартиры в Москве

Российская поп-певица Слава купила квартиру в Москве . Певица получила ключи от нового жилья и показала вид из панорамных окон на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Объект располагается в новостройке в центре города, из окон открывается вид на Москву-реку. Славе предстоит сделать в новом жилье ремонт — квартира с черновой отделкой. Певица отметила, что приобрела недвижимость не для постоянного проживания.

«Купила квартиру на честно заработанные денюшки, можете меня поздравить. Купила себе квартиру, где буду отдыхать от всех, одна просто буду там. Просто на выходных приходить и спать», — рассказала артистка.

В мае певица Виктория Дайнеко рассказала, что не может позволить себе купить в ипотеку квартиру, в которой ей хотелось бы жить. Сейчас артистка вместе с мужем и детьми проживает в съемном жилье. В прошлом Дайнеко имела собственную квартиру, однако продала ее, так как в ней было мало места для всей семьи.