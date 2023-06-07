Анджелина Джоли кардинально сменила имидж

Актриса Анджелина Джоли вернулась к имиджу блондинки, которого придерживалась в девяностые. Об этом сообщает Daily Mail.

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48-летняя Анджелина Джоли появилась на публике с новой прической. Актриса покрасилась в блондинку и вытянула волосы утюжком.

Аналогичным образом она выглядела в девяностые, например в фильме "Прерванная жизнь" (1999).

Бывшая жена Брэда Питта после кардинальной смены образа встретилась с креативным директором Дома Chloé Габриэлой Херст. Актриса была одета в черное миди-платье с открытыми плечами и туфли на шпильке. Дом Chloé станет первым партнером бренда одежды Анджелины Джоли Atelier Jolie, о запуске которого актриса рассказала в прошлом месяце.