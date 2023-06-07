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Шоумен Гоген Солнцев заявил, что сделал тату с глазом Пугачевой

Актер и шоумен Гоген Солнцев показал результат новой татуировки. Фото он опубликовал в Instagram. Солнцев перебил тату с именем бывшей супруги Екатерины Терешкович - теперь его руке изображен глаз.

Гоген Солнцев перебил тату с именем бывшей жены
© solntcev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Шоумен утверждает, что сделал татуировку с глазом Аллы Пугачевой. По словам Солнцева, ему рассказали, что экс-жена делает на него привороты. Актер пожаловался на то, что Терешкович "бегает по магам и гадалкам".

"Забил бывшую жену-старуху. Наконец-то! Еле выжгли химией имя этой стервятницы. Теперь от сглаза есть отличный талисман, и мне плевать на ее сатанинские обряды. Глаз Пугачевой", - написал артист в личом блоге.

В 2018 году стало известно, что Гоген Солнцев женился на Екатерине Терешкович — на тот момент женщине уже было почти 70 лет. В 2021 году шоумен развелся с супругой и женился на ее дочери Полине Давыдовой. В начале года между Солнцевым и Давыдовой произошел конфликт - жена шоумена даже заявила, что он ушел из дома. После этого начали распространяться слухи о смерти Солнцева, однако он опроверг эти домыслы.

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