Певицу Бьянку обманули на 4 миллиона рублей

Певица Бьянка в разговоре с «Пятым каналом» пожаловалась, что за последние четыре месяца подрядчики обманули ее на 4 миллиона рублей.

«Меня [обманули] люди нехорошие. Я заплатила за определенные услуги, которые должны были провести на моей фазенде. Но мне пришлось подавать в суд и возвращать свои деньги в судебном порядке. Меня обманули за последние два месяца на 4 миллиона рублей», — посетовала Бьянка.

Певица уточнила, что в частности хотела провести воду на участок и сделать там свою скважину. По словам звезды, ей уже удалось отсудить 375 тысяч рублей. Бьянка упомянула лишь одну из услуг, которую не выполнили подрядчики. Исполнительница отметила, что у нее также есть претензии к Мособлгазу, однако уточнять подробности не стала.