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Певицу Бьянку обманули на 4 миллиона рублей

Певица Бьянка в разговоре с «Пятым каналом» пожаловалась, что за последние четыре месяца подрядчики обманули ее на 4 миллиона рублей.

Певицу Бьянку обманули на 4 миллиона рублей
© РИА Новости

«Меня [обманули] люди нехорошие. Я заплатила за определенные услуги, которые должны были провести на моей фазенде. Но мне пришлось подавать в суд и возвращать свои деньги в судебном порядке. Меня обманули за последние два месяца на 4 миллиона рублей», — посетовала Бьянка.

Певица уточнила, что в частности хотела провести воду на участок и сделать там свою скважину. По словам звезды, ей уже удалось отсудить 375 тысяч рублей. Бьянка упомянула лишь одну из услуг, которую не выполнили подрядчики. Исполнительница отметила, что у нее также есть претензии к Мособлгазу, однако уточнять подробности не стала.

Сообщается, что исполнительница закончила стройку своего загородного дома в 2019 году. Из-за проблем с водоснабжением Бьянка обратилась к городской службе «Помощь дольщикам», однако юристы перестали выходить на связь, как только получили деньги за работу.

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