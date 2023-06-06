Суд запретил распространение в России песни Oxxxymiron

Суд в Санкт-Петербурге признал запрещенной к распространению в России песню "Ойда" рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом). Об этом сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное исковое заявление прокуратуры о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в России запрещено. Речь идет о музыкальном произведении "Ойда" исполнителя Oxxxymiron. Суд требования административного истца удовлетворил, признав запрещенным к распространению на территории России вышеуказанное музыкальное произведение, размещенное по конкретно указанным ссылкам", - говорится в сообщении.

Из заключения эксперта следовало, что в материалах выявили призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности России.

В октябре 2022 года Лига безопасного интернета направила в Генеральную прокуратуру и МВД обращение с просьбой проверить на признаки экстремизма песню "Ойда". При этом, по мнению директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, проверить на причастность к организации экстремистской деятельности нужно и самого рэпера.