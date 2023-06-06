$81.25-0.0886.95-0.08

Суд Петербурга признал запрещенной к распространению в России песню Oxxxymiron "Ойда"

Суд в Санкт-Петербурге признал запрещенной к распространению в России песню "Ойда" рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом). Об этом сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Суд запретил распространение в России песни Oxxxymiron
© ТАСС

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное исковое заявление прокуратуры о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в России запрещено. Речь идет о музыкальном произведении "Ойда" исполнителя Oxxxymiron. Суд требования административного истца удовлетворил, признав запрещенным к распространению на территории России вышеуказанное музыкальное произведение, размещенное по конкретно указанным ссылкам", - говорится в сообщении.

Из заключения эксперта следовало, что в материалах выявили призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности России.

В октябре 2022 года Лига безопасного интернета направила в Генеральную прокуратуру и МВД обращение с просьбой проверить на признаки экстремизма песню "Ойда". При этом, по мнению директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, проверить на причастность к организации экстремистской деятельности нужно и самого рэпера.

Oxxxymiron* оштрафован за дискредитацию ВС России

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Oxxxymiron "Последний звонок" за пропаганду насилия и массового убийства. Иск с требованием признания этой песни экстремистской поступил в суд в конце августа. Министерство юстиции России в начале октября включило рэпера в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители