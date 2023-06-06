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Федора Смолова и Карину Истомину заметили в аэропорту Стамбула

Футболист Федор Смолов и блогер Карина Истомина улетели из России на следующий день после свадьбы. Об этом сообщает Telegram-канал "Антиглянец" и приводит соответсвующие фото.

Федора Смолова и Карину Истомину заметили в аэропорту Стамбула
© Соцсети

Как сообщает источник, пара прилетела в Стамбул и ожидала свой багаж. Вместе с ними был замечен рэпер Feduk.

"Привет от Антиглянца Карине Истоминой, Федору Смолову и Федуку, которые никак не дождутся свой багаж в Стамбуле. Ждем вместе с вами, ребят!", — сообщает Telegram-канал.

Карина Истомина уже отреагировала на фото у себя в личном блоге. Пока пара не сообщила, куда направляется сразу после свадьбы.

Ранее сообщалось, что футболист Федор Смолов и блогер Карина Истомина сыграли свадьбу. Спортсмен опубликовал фотографии свадебных колец. Пара тайно расписалась в одном из столичных ЗАГСов. Карина Истомина выбрала для церемонии лаконичное белоснежное мини-платье и сделала аккуратную укладку с низким пучком. Пару уже несколько месяцев подозревали в романе, однако только 1 мая она подтвердила слухи, разместив общую фотографию.

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