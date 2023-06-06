Федора Смолова и Карину Истомину заметили в аэропорту Стамбула

Футболист Федор Смолов и блогер Карина Истомина улетели из России на следующий день после свадьбы. Об этом сообщает Telegram-канал "Антиглянец" и приводит соответсвующие фото.

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Как сообщает источник, пара прилетела в Стамбул и ожидала свой багаж. Вместе с ними был замечен рэпер Feduk.

"Привет от Антиглянца Карине Истоминой, Федору Смолову и Федуку, которые никак не дождутся свой багаж в Стамбуле. Ждем вместе с вами, ребят!", — сообщает Telegram-канал.

Карина Истомина уже отреагировала на фото у себя в личном блоге. Пока пара не сообщила, куда направляется сразу после свадьбы.