Киркоров назвал себя щедрым человеком

Певец Филипп Киркоров заявил в беседе с mk.ru, что является щедрым человеком.

Киркоров заявил, что никогда не считал и не будет считать деньги. По его мнению, так делать неправильно в наше время. Артист отметил, что всегда дает чаевые обслуживающему персоналу - официантам, гардеробщицам и тем, кто помогает с багажом.

"У меня есть даже бонусы тем, кто хорошо работает по дому", - поделился музыкант.

Киркоров также рассказал, что сделал пластическую операцию, однако не стал делиться подробностями. Отмечается, что артист мог сделать пересадку волос. Исполнитель заявил, что планирует дальше совершенствовать собственное тело при помощи хирургов.

"Мой врач как вирус. Нет предела красоты и совершенства. Решил, что остановимся 30 апреля 2024 года. В этот день мы потрясем Москву, как всегда!" - рассказал звезда.