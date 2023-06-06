Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в Instagram, что стала жертвой мошенников. Волочкова заявила, что псевдо-адвокат колясочник Олег Павлецов обманул ее на полмиллиона рублей. По словам звезды, мужчина взял на себе решение вопросов, однако никаких действий по выполнению поручения не совершил. Более того, мошенник даже навредил. Артистка уточнила, что в итоге решила свои проблемы самостоятельно.

Волочкова уточнила, что мужчина взял деньги за якобы решение вопроса, касающегося ее квартир в Астрахани. Позже артистка узнала, что Павлецов был лишен статуса адвоката.

"По отозванной мной доверенности этот Павлецов насовершал много действий против меня в той же Астрахани. Мы все смогли восстановить, но тем не менее", - отметила балерина.

Артистка добавила, что не только она стала жертвой этого мошенника.

Волочкова подала иск на Павлецова. Однако он скрывается от суда в Объединенных Арабских Эмиратах, в связи с чем объявлен в розыск.

"Будьте осторожны, внешний вид человека может быть обманчив, а наличие инвалидности не освобождает от уголовной ответственности за совершение мошеннических действий", - заявила звезда.