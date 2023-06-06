Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации

"Нет, с каким сердечным приступом?" - удивился собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли он был госпитализирован с сердечным приступом. "Все нормально, я дома нахожусь в кругу своих животных. Я ездил в клинику зубы лечить", - уточнил он.