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Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации

Народный артист РФ, композитор Юрий Антонов опроверг слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем. Музыкант во вторник в беседе с ТАСС сообщил, что находится дома.

Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации
© РИА Новости

"Нет, с каким сердечным приступом?" - удивился собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли он был госпитализирован с сердечным приступом. "Все нормально, я дома нахожусь в кругу своих животных. Я ездил в клинику зубы лечить", - уточнил он.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что якобы Юрия Антонова госпитализировали с сердечным приступом, но певец решил выписаться из больницы раньше на несколько дней, чем рекомендовали врачи.

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