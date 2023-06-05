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Арбенина сообщила о переносе концертов "Ночных снайперов" на вторую половину июня

Концерты "Ночных снайперов" перенесены на вторую половину июня по причине состояния здоровья лидера группы Дианы Арбениной. Об этом сама Арбенина сообщила в понедельник в Telegram-канале.

Арбенина сообщила о переносе концертов
© РИА Новости

"Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта. Мы приняли решение перенести концерты на вторую половину июня", - написала она.

Арбенина отметила, что о датах июньских концертов будет сообщено в ближайшие дни.

В конце мая лидер "Ночных снайперов" сообщила, что она поскользнулась и упала на лестнице в своем доме, получив травму позвоночника.

Ранее несколько концертных площадок в разных городах России отменили выступления Арбениной. При этом концерты в Нальчике (7 июня), Ростове-на-Дону (9 июня), Краснодаре (12 июня), Волгограде (13 июня), Москве (8 июля), должны были состояться.

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