Собчак назвала самое тяжелое интервью в ее карьере

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала беседу с популярным российским блогером Стасом Васильевым, также известным как «Ай, как просто!», для ее YouTube-проекта «Осторожно: Собчак» самым тяжелым интервью в ее карьере. Комментарий она опубликовала в Telegram .

«Самое тяжелое интервью ever (в переводе с английского — за все время — прим. «Ленты. ру»). Но надо признать, что Стас обладает некой отрицательной харизмой», — высказалась журналистка о госте своей программы.

При этом до публикации ролика Васильев заявлял, что разочаровался в Собчак после того, как побывал у нее интервью. Он описал опыт работы с телеведущей фразой «это был позор». В частности, по словам блогера, у него сложилось впечатление, что Собчак не подготовилась к интервью, так как задавала идиотские вопросы.