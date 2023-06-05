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Собчак назвала самое тяжелое интервью в ее карьере

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала беседу с популярным российским блогером Стасом Васильевым, также известным как «Ай, как просто!», для ее YouTube-проекта «Осторожно: Собчак» самым тяжелым интервью в ее карьере. Комментарий она опубликовала в Telegram.

Собчак назвала самое тяжелое интервью в ее карьере
© globallookpress.com

«Самое тяжелое интервью ever (в переводе с английского — за все время — прим. «Ленты. ру»). Но надо признать, что Стас обладает некой отрицательной харизмой», — высказалась журналистка о госте своей программы.

Интервью Собчак с Васильевым вышло на написал после выхода ролика Васильев.

При этом до публикации ролика Васильев заявлял, что разочаровался в Собчак после того, как побывал у нее интервью. Он описал опыт работы с телеведущей фразой «это был позор». В частности, по словам блогера, у него сложилось впечатление, что Собчак не подготовилась к интервью, так как задавала идиотские вопросы.

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