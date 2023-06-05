Модель Кривенко решил судиться за наследство Вячеслава Зайцева

«С этим документами я собираюсь в суд отстаивать свои права. Я уверен и знаю, что я заслужил этот документ по праву. Потому что очень долгие годы помогал Вячеславу Михайловичу в самые сложные его момент в жизни, когда другие родственники совершенно не были рядом. Ну никак не помогали и не заботились о нем. Я, естественно, говорю про сына и внучку», — заявил модель.