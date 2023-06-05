Модель Кривенко решил судиться за наследство Вячеслава Зайцева

Модель Эдуард Кривенко заявил в программе «Малахов», что собирается судиться с семьей Вячеслава Зайцева за наследство модельера.
Кривенко пришел в студию передачи с папкой, в которой, по его заявлению, находится завещание Зайцева. Модель заявил, что кутюрье написал его и отдал ему. Мужчина отметил, что покажет документы только адвокату или предоставит их в зале суда. Однако Кривенко позволил телеведущему Андрею Малахову взглянуть на бумаги.
«С этим документами я собираюсь в суд отстаивать свои права. Я уверен и знаю, что я заслужил этот документ по праву. Потому что очень долгие годы помогал Вячеславу Михайловичу в самые сложные его момент в жизни, когда другие родственники совершенно не были рядом. Ну никак не помогали и не заботились о нем. Я, естественно, говорю про сына и внучку», — заявил модель.
Кривенко отметил, что сын Зайцева Егор «всячески скрывает» факты завещания. Малахов отметил, что увидел в документах, предоставленных Кривенко, наличие недвижимости в Париже. Модель заявил, что у кутюрье была квартира рядом с Эйфелевой башней.
«Да, он очень любил Париж, и он мне говорил учить французский. Он там мог быть настоящим. Мы были в Париже часто», — рассказал Кривенко.