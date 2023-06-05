Актер Никита Джигурда заявил о прибытии в зону спецоперации на угледарское направление. В своем личном блоге артист опубликовал кадры с места боевых действий.

На видео он в бронежилете и камуфляжной форме. При пуске из минометов по позициям украинских войск Джигурда попытался прочесть свои стихи, однако ему не дали этого сделать.

— Мои барабанные перепонки закаленные и привыкли к громким звукам, — поделился артист впечатлениями.

Недавно Никита Джигурда рассказал, как ему в 2013 году предлагали принять участие в выборах на пост президента Украины. По словам актера, отказываться от предложения он не стал, однако из-за событий на Майдане так и не смог участвовать в выборах.

Также шоумен заявил, что решившие покинуть Россию артисты самостоятельно наказали себя, «ликвидировав» собственное творчество. При этом некоторые звезды могут извлекать из европейской жизни определенные дивиденды.