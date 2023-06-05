Джигурда заявил о прибытии в зону СВО на угледарское направление
Актер Никита Джигурда заявил о прибытии в зону спецоперации на угледарское направление. В своем личном блоге артист опубликовал кадры с места боевых действий.
На видео он в бронежилете и камуфляжной форме. При пуске из минометов по позициям украинских войск Джигурда попытался прочесть свои стихи, однако ему не дали этого сделать.
— Мои барабанные перепонки закаленные и привыкли к громким звукам, — поделился артист впечатлениями.
Недавно Никита Джигурда рассказал, как ему в 2013 году предлагали принять участие в выборах на пост президента Украины. По словам актера, отказываться от предложения он не стал, однако из-за событий на Майдане так и не смог участвовать в выборах.
Также шоумен заявил, что решившие покинуть Россию артисты самостоятельно наказали себя, «ликвидировав» собственное творчество. При этом некоторые звезды могут извлекать из европейской жизни определенные дивиденды.
В мае прошлого года Джигурда рассказывал, что стал актером, поскольку родился в Международный день театра — 27 марта. Это обстоятельство и предопределило его дальнейшую судьбу.