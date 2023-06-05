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Джигурда заявил о прибытии в зону СВО на угледарское направление

Актер Никита Джигурда заявил о прибытии в зону спецоперации на угледарское направление. В своем личном блоге артист опубликовал кадры с места боевых действий.

На видео он в бронежилете и камуфляжной форме. При пуске из минометов по позициям украинских войск Джигурда попытался прочесть свои стихи, однако ему не дали этого сделать.

— Мои барабанные перепонки закаленные и привыкли к громким звукам, — поделился артист впечатлениями.

Недавно Никита Джигурда рассказал, как ему в 2013 году предлагали принять участие в выборах на пост президента Украины. По словам актера, отказываться от предложения он не стал, однако из-за событий на Майдане так и не смог участвовать в выборах.

Джигурда заявил, что «несказанно рад» получению российского гражданства

Также шоумен заявил, что решившие покинуть Россию артисты самостоятельно наказали себя, «ликвидировав» собственное творчество. При этом некоторые звезды могут извлекать из европейской жизни определенные дивиденды.

В мае прошлого года Джигурда рассказывал, что стал актером, поскольку родился в Международный день театра — 27 марта. Это обстоятельство и предопределило его дальнейшую судьбу.

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