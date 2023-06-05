Суд оштрафовал Лазареву* на 30 тысяч рублей

Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву* из-за отсутствия пометки о статусе иностранного агента в соцсеятх. Об этом в понедельник, 5 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

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По информации пресс-службы суд признал телеведущую виновной по статье «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

На днях за такое же нарушение суд оштрафовал Татьяну Фельгенгауэр*. Сумма штрафа также составила 30 тысяч рублей.

16 мая сообщалось, что на рэпера Ивана Алексеева (Noize MC)* составлен административный протокол за отсутствие маркировки иноагента. Судебное заседание назначено на 1 июня.