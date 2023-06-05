Солист Quest Pistols упал вниз головой со сцены
Солист группы Quest Pistols Антон Савлепов упал во время выступления со сцены. В соцсетях появилась видеозапись инцидента. Об этом пишет «Газета.ру».
Концерт коллектива проходил в ночном клубе Bora Bora в Кишиневе 3 июня. На видео, распространившемся в сети видно, как музыкант стоял на колене у края сцены, потерял равновесие и упал головой вниз. О его состоянии пока ничего не известно.
Ранее появилась информация, что на сцене во время концерта упал рэпер Post Malone. Выступление проходило в Энтерпрайз-центр в Сент-Луисе. На помощь музыканту вызвали врачей. Его увели со сцены и оказали необходимую помощь. Через 15 минут Post Malone вернулся к зрителям и продолжил концерт.
Напомним, недавно стало известно, что Савлепов развелся с российской актрисой Ириной Горбачевой. Что стало причиной разногласия неизвестно, однако есть информация, что у пары не совпали политические взгляды.
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