Солист Quest Pistols упал вниз головой со сцены

Солист группы Quest Pistols Антон Савлепов упал во время выступления со сцены. В соцсетях появилась видеозапись инцидента. Об этом пишет «Газета.ру».

Концерт коллектива проходил в ночном клубе Bora Bora в Кишиневе 3 июня. На видео, распространившемся в сети видно, как музыкант стоял на колене у края сцены, потерял равновесие и упал головой вниз. О его состоянии пока ничего не известно.

Ранее появилась информация, что на сцене во время концерта упал рэпер Post Malone. Выступление проходило в Энтерпрайз-центр в Сент-Луисе. На помощь музыканту вызвали врачей. Его увели со сцены и оказали необходимую помощь. Через 15 минут Post Malone вернулся к зрителям и продолжил концерт.