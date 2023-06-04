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Щербаков после болезни впервые вышел на сцену

Борис Щербаков был госпитализирован в феврале. Тогда его сын Василий в разговоре с журналистами сообщил, что у артиста всего лишь подозрение на ОРВИ, но из-за потенциальных осложнений немолодого человека решили положить в больницу на обследование. Тем более, что незадолго до этого он уже попадал в больницу с пневмонией и возможным коронавирусом, - сообщает портал vokrug.tv.

Щербаков после болезни впервые вышел на сцену
© РИА Новости

И вот актер вернулся к публике. В один день он сыграл сразу в двух спектаклях с перерывом в полтора часа. Щербаков сообщил, что здоровье восстановлено и никаких ограничений по работе нет.

«Наоборот, надо играть, как можно больше», — заявил он.

Народный артист России Борис Щербаков опроверг информацию об удалении у него почки во время болезни. По словам 73-летнего актера, все это является слухами.

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