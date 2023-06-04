Щербаков после болезни впервые вышел на сцену

Борис Щербаков был госпитализирован в феврале. Тогда его сын Василий в разговоре с журналистами сообщил, что у артиста всего лишь подозрение на ОРВИ, но из-за потенциальных осложнений немолодого человека решили положить в больницу на обследование. Тем более, что незадолго до этого он уже попадал в больницу с пневмонией и возможным коронавирусом, - сообщает портал vokrug.tv.