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Фадеев вновь появится на телеэкранах

Максима Фадеева впервые за долгое время публика сможет увидеть на телеэкранах. Продюсер приглашен экспертом в новое шоу под названием «Музраскрутка», которое скоро выйдет на канале Муз-ТВ.

Фадеев вновь появится на телеэкранах
© РИА Новости

Фадеев будет оценивать шесть клипов начинающих артистов. Лучший из них будет показан в эфире, а судьбу остальных определят зрители на сайте телеканала.

Как информирует портал slovodel.com, продюсер высоко оценил тот материал, который уже отсмотрел. По его словам, у всех конкурсантов отличные вокальные данные и хорошо подобран музыкальный ряд

«В них во всех, кого я посмотрел, есть очень много классного», - отметил Фадеев.

После конфликта Наргиз Закировой с Максимом Фадеевым певица и продюсер перестали общаться, звезда лишилась возможности исполнять хиты, созданные во время контракта. Коллеги по цеху до сих пор обсуждают эту ситуацию.

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