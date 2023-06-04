Фадеев вновь появится на телеэкранах
Максима Фадеева впервые за долгое время публика сможет увидеть на телеэкранах. Продюсер приглашен экспертом в новое шоу под названием «Музраскрутка», которое скоро выйдет на канале Муз-ТВ.
Фадеев будет оценивать шесть клипов начинающих артистов. Лучший из них будет показан в эфире, а судьбу остальных определят зрители на сайте телеканала.
Как информирует портал slovodel.com, продюсер высоко оценил тот материал, который уже отсмотрел. По его словам, у всех конкурсантов отличные вокальные данные и хорошо подобран музыкальный ряд
«В них во всех, кого я посмотрел, есть очень много классного», - отметил Фадеев.
После конфликта Наргиз Закировой с Максимом Фадеевым певица и продюсер перестали общаться, звезда лишилась возможности исполнять хиты, созданные во время контракта. Коллеги по цеху до сих пор обсуждают эту ситуацию.