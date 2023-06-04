Фадеев вновь появится на телеэкранах

Максима Фадеева впервые за долгое время публика сможет увидеть на телеэкранах. Продюсер приглашен экспертом в новое шоу под названием «Музраскрутка», которое скоро выйдет на канале Муз-ТВ.

Фадеев будет оценивать шесть клипов начинающих артистов. Лучший из них будет показан в эфире, а судьбу остальных определят зрители на сайте телеканала.

Как информирует портал slovodel.com, продюсер высоко оценил тот материал, который уже отсмотрел. По его словам, у всех конкурсантов отличные вокальные данные и хорошо подобран музыкальный ряд

«В них во всех, кого я посмотрел, есть очень много классного», - отметил Фадеев.