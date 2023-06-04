Повалий объяснила, почему живет на съемной квартире

Таисия Повалий снимает квартиру в Москве с 2006 года. За трехкомнатные апартаменты она платит порядка 150 тысяч рублей. Жилье она делит с супругом Игорем Лихутой и матерью Ниной Даниловной. Маму она перевезла из Украины около года назад.

Как сообщает НТВ, Повалий объяснила, что у нее не получается приобрести подходящую недвижимость в столице – просто не собираются средства. Все, что ранее удалось накопить, пошло на покупку дачи в Испании – там проживает сын знаменитости Денис со своей семьей.

А пока Таисия с близкими платит аренду, плюс приходится дополнительно снимать на лето загородный дом. Звезда говорит, что в ее квартире в жаркое время года находиться совсем некомфортно.