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Повалий объяснила, почему живет на съемной квартире

Таисия Повалий снимает квартиру в Москве с 2006 года. За трехкомнатные апартаменты она платит порядка 150 тысяч рублей. Жилье она делит с супругом Игорем Лихутой и матерью Ниной Даниловной. Маму она перевезла из Украины около года назад.

Повалий объяснила, почему живет на съемной квартире
© РИА Новости

Как сообщает НТВ, Повалий объяснила, что у нее не получается приобрести подходящую недвижимость в столице – просто не собираются средства. Все, что ранее удалось накопить, пошло на покупку дачи в Испании – там проживает сын знаменитости Денис со своей семьей.

А пока Таисия с близкими платит аренду, плюс приходится дополнительно снимать на лето загородный дом. Звезда говорит, что в ее квартире в жаркое время года находиться совсем некомфортно.

Когда-то Таисия Повалий жила с мужем и мамой в Киеве, в особняке площадью 450 квадратных метров. Певица двадцать лет занималась домом и садом, доводя их до совершенств. Однако в связи с ситуацией на Украине Повалий пришлось оставить особняк и переехать в Москву.

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