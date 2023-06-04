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Сябитова рассказала о своих привычках

Роза Сябитова рассказала о своих привычках, установившихся с детства, еще во времена Советского Союза, и сохранившихся у нее до сих пор. Она убеждена, что они в жизни очень пригодились

Сябитова рассказала о своих привычках
© РИА Новости

«Я, как многие мои ровесники, которым за 60 лет, живу привычками советских времен. С тех времен у меня осталось хозяйская смекалка, способность экономить и заниматься тем, что любишь, в любом месте. Например, вязать: и делом занята, и нервы успокаиваешь», — написала она в своем Telegram-канале.

А еще Сябитова сообщила, что до сих пор делает по утрам зарядку, на завтрак ест кашу, на обед — суп, второе и компот.

Роза Сябитова поддержала инициативу о выплатах за продолжительный брак. Такой законопроект предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Речь идет о денежной стимуляции каждые 5 лет по 20 тыс. рублей каждому супругу при условии, что люди находятся в браке более 20 лет.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» главная сваха страны похвалила эту идею, но отметила, что пока не видит в ней конкретики.

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