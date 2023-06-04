Актриса Клюева не смогла вернуть через суд квартиру и дом

Актриса Татьяна Клюева, звезда сказки «Варвара-краса, длинная коса», проиграла суд. Судилась пожилая актриса с собственным сыном Яном. Она пыталась оспорить сделку, которую, по ее словам, совершила в неадекватном состоянии.

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Супруг артистки Дмитрий Гагин скончался в 2021 году. С этого времени в жизни Клюевой начался кошмар. Сын с невесткой, как рассказывает она, держали ее на седативных препаратах, и в таком состоянии она переписала на них квартиру и дом, общая стоимость которых примерно 70 миллионов рублей.

В эфире программы «Ты не поверишь!» Татьяна рассказала, что теперь ее буквально выгоняют на улицу.

У Яна юридическое образование, он воевал в горячих точках, преподавал в Севастопольском филиале МГУ им. Ломоносова, работал в правительстве ДНР, пишет СтарХит. Отношения у сына с матерью испортились после его второго брака.