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Айза вступила в переписку с поклонником из тюрьмы

Айза-Лилуна Ай неприятно удивила своих подписчиков, выложив в микроблоге письмо поклонника, находящегося в заключении. Как оказалось, ранее мужчина посылал ей цветы, а теперь заваливает любовными письмами из-за решетки.

Айза вступила в переписку с поклонником из тюрьмы
© РИА Новости

Бывшую супругу Гуфа подобное упорство растрогало, и она решила вступить в переписку с воздыхателем, и потом показала одно из его писем.

Подписчики звезды всерьез обеспокоились и стали дружно предупреждать Айзу о небезопасности подобного поведения. Однако она отшутилась, что ей не привыкать, поскольку оба ее бывших мужа имели проблему с законом. И вообще это - лишь разовая благотворительная акция, - пишет портал super.ru.

«Просто поддержала чувака, который закидывал меня цветами. Я не ждуля и становиться ей не собираюсь», - уточнила она.

Ранее бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) поделилась результатом пересадки волос с подписчиками.

38-летняя знаменитость показала на видео лоб, на который в январе врачи трансплантировали 2500 луковиц с затылка. «Смотрите, они растут!» — сообщила радостная блогерша, демонстрируя зрителям новые короткие волосы, который появились на проблемной зоне.

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