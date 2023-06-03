Айза вступила в переписку с поклонником из тюрьмы

Айза-Лилуна Ай неприятно удивила своих подписчиков, выложив в микроблоге письмо поклонника, находящегося в заключении. Как оказалось, ранее мужчина посылал ей цветы, а теперь заваливает любовными письмами из-за решетки.

Бывшую супругу Гуфа подобное упорство растрогало, и она решила вступить в переписку с воздыхателем, и потом показала одно из его писем.

Подписчики звезды всерьез обеспокоились и стали дружно предупреждать Айзу о небезопасности подобного поведения. Однако она отшутилась, что ей не привыкать, поскольку оба ее бывших мужа имели проблему с законом. И вообще это - лишь разовая благотворительная акция, - пишет портал super.ru.

«Просто поддержала чувака, который закидывал меня цветами. Я не ждуля и становиться ей не собираюсь», - уточнила она.

Ранее бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) поделилась результатом пересадки волос с подписчиками.