Айза вступила в переписку с поклонником из тюрьмы
Айза-Лилуна Ай неприятно удивила своих подписчиков, выложив в микроблоге письмо поклонника, находящегося в заключении. Как оказалось, ранее мужчина посылал ей цветы, а теперь заваливает любовными письмами из-за решетки.
Бывшую супругу Гуфа подобное упорство растрогало, и она решила вступить в переписку с воздыхателем, и потом показала одно из его писем.
Подписчики звезды всерьез обеспокоились и стали дружно предупреждать Айзу о небезопасности подобного поведения. Однако она отшутилась, что ей не привыкать, поскольку оба ее бывших мужа имели проблему с законом. И вообще это - лишь разовая благотворительная акция, - пишет портал super.ru.
«Просто поддержала чувака, который закидывал меня цветами. Я не ждуля и становиться ей не собираюсь», - уточнила она.
Ранее бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) поделилась результатом пересадки волос с подписчиками.
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