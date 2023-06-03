Тимати посмеялся над блогерами, у которых проблемы с законом

Правоохранительные органы изучают деятельность блогеров-миллионников, которые зарабатывали колоссальные деньги на марафонах, и при этом выстраивали сложные схемы, чтобы уйти от уплаты налогов.

В частности, они делили свои доходы по нескольким ИП, чтобы отчитываться по упрощенной схеме. Как следствие - Лерчек не выплатила государству 300 миллионов налогов, а Блиновская — 918.Об этом пишет портал thevoicemag.ru.

Тимати на своей страничке ВКонтакте выложил фотографию на которой он запечатлен с книгой «Законные налоговые схемы»

ВКонтакте

«Вечер в хату», — подписал снимок рэпер.

Очевидно, сам он уверен, что с его предпринимательской деятельностью все в порядке.

Юморист Павел Воля в эфире своей программы «Шоу Воли» на НТВ пошутил над Тимати и его невестой. Накануне СМИ сообщили, что рэпер сделал предложение модели Валентине Ивановой.

Позже девушка продемонстрировала обручальное кольцо в соцсетях. Воля пошутил над Тимати, который не состоял в браке с бывшими возлюбленными.