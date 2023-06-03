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ФНС заблокировала счета супруга Риты Дакоты

Федор Белогай, муж Риты Дакоты, является владельцем компании «Хайлайтс Медиа». Организация занимается как розничной, так и онлайн продажами, а также дополнительным образованием детей и взрослых. ФНС на днях заблокировала счета из-за непредоставления налоговых деклараций.

ФНС заблокировала счета супруга Риты Дакоты
© РИА Новости

Рита Дакота и ее супруг занимаются продвижением авторских онлайн-курсов медитаций «Кипятокпитие» и «Медиториум». Рита и Федор рассказывают о неочевидной пользе кипятка, а также дают установки на познание внутреннего мира и улучшение физического и ментального здоровья. Стоимость курса доходит до полумиллиона рублей, - пишет портал super.ru.

Сами Белогай и Дакота пока ситуацию не комментируют.

Напомним, что отношения Риты и Федора завязались после ее развода с Владом Соколовским. Они познакомились на съемках клипа в 2018 году.

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