ФНС заблокировала счета супруга Риты Дакоты

Федор Белогай, муж Риты Дакоты, является владельцем компании «Хайлайтс Медиа». Организация занимается как розничной, так и онлайн продажами, а также дополнительным образованием детей и взрослых. ФНС на днях заблокировала счета из-за непредоставления налоговых деклараций.

Рита Дакота и ее супруг занимаются продвижением авторских онлайн-курсов медитаций «Кипятокпитие» и «Медиториум». Рита и Федор рассказывают о неочевидной пользе кипятка, а также дают установки на познание внутреннего мира и улучшение физического и ментального здоровья. Стоимость курса доходит до полумиллиона рублей, - пишет портал super.ru.

Сами Белогай и Дакота пока ситуацию не комментируют.