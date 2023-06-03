ФНС заблокировала счета супруга Риты Дакоты
Федор Белогай, муж Риты Дакоты, является владельцем компании «Хайлайтс Медиа». Организация занимается как розничной, так и онлайн продажами, а также дополнительным образованием детей и взрослых. ФНС на днях заблокировала счета из-за непредоставления налоговых деклараций.
Рита Дакота и ее супруг занимаются продвижением авторских онлайн-курсов медитаций «Кипятокпитие» и «Медиториум». Рита и Федор рассказывают о неочевидной пользе кипятка, а также дают установки на познание внутреннего мира и улучшение физического и ментального здоровья. Стоимость курса доходит до полумиллиона рублей, - пишет портал super.ru.
Сами Белогай и Дакота пока ситуацию не комментируют.
Напомним, что отношения Риты и Федора завязались после ее развода с Владом Соколовским. Они познакомились на съемках клипа в 2018 году.