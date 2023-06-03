Киркоров поздравил отца с 91-летием

Бедросу Киркорову исполнился 91 год. Несмотря на почтенный возраст, артист ведет активный образ жизни, выступает и даже недавно развелся и создал новую семью с молодой возлюбленной.

У Киркорова-старшего теплые отношения с сыном. Филипп трогательно поздравил папу в день его 91-летия в своем микроблоге. Он пожелал ему оставаться таким жизнелюбивым еще много лет, - информирует 5 Канал.

«С днем рождения, папа. 91! Просто танцуй и радуй нас всех!» — написал Киркоров-младший в социальной сети.