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Киркоров поздравил отца с 91-летием

Бедросу Киркорову исполнился 91 год. Несмотря на почтенный возраст, артист ведет активный образ жизни, выступает и даже недавно развелся и создал новую семью с молодой возлюбленной.

Киркоров поздравил отца с 91-летием
© РИА Новости

У Киркорова-старшего теплые отношения с сыном. Филипп трогательно поздравил папу в день его 91-летия в своем микроблоге. Он пожелал ему оставаться таким жизнелюбивым еще много лет, - информирует 5 Канал.

«С днем рождения, папа. 91! Просто танцуй и радуй нас всех!» — написал Киркоров-младший в социальной сети.

В недавнем времени общественность узнала о том, что российский артист Бедрос Киркоров нашел спутницу жизни. На 91-ом году жизни мужчина представил зрителям свою новую любовь. Его избраннице 43 года, ее зовут Олеся Иванова, как стало известно, близкое общение между людьми протекает уже более года.

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