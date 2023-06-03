Бывшего мужа Веры Брежневой заподозрили в хищении $16,2 млн на Украине

Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения 600 млн гривен ($16,2 млн) у нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта», которое совершил бывший топ-менеджмент предприятия. Как полагает следствие, организатором преступной сделки мог стать бывший член наблюдательного совета компании, деловой партнер миллиардера Игоря Коломойского и экс-супруг певицы Веры Брежневой Михаил Киперман. Об этом СБУ сообщила в своем Telegram-канале.

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Следователи пришли к выводу, что 600 млн гривен были перечислены «Укртатнафта» на счета европейской компании, которая находится под контролем Кипермана. Инцидент произошел 24 февраля 2022 года. Аналогичную сумму компания должна была выплатить поставщику 84 тысяч тон нефти, приобретенной ранее.

СБУ обвинила бывшее руководство украинского предприятия в оформлении фиктивного договора с измененными реквизитами получателя, с помощью которого средства ушли компании Кипермана, не позволив рассчитаться с поставщиком сырья.

На основании собранных доказательств составлено подозрение бывшему члену наблюдательного совета «Укртатнафты» и фактическому владельцу компании-нерезидента Михаилу Киперману, на которую выведено почти 600 млн грн, — говорится в сообщении СБУ.

Ранее служба безопасности Украины обвинила бывшего главного бухгалтера компании «Укртатнафта» в присвоении 40 млрд гривен ($1,08 млрд). Женщина скрывалась от спецслужб в Ужгородском районе Закарпатья, однако ее нашли и задержали.