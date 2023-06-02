Семенович поймала свадебный букет Булановой
На свадьбе певицы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге букет невесты поймала телеведущая и мастер спорта международного класса Анна Семенович. Об этом сообщает Starhit.
В процессе праздника Буланова исполнила традицию с броском букета невесты – он попал в руки Семенович.
«Урааа! Я поймала букет невесты. Я выхожу замуж», – написала та в своих социальных сетях.
При этом слухи о романах незамужней Семенович регулярно появляются в сети. Телеведущая пользуется большой популярностью у мужчин, но пока ещё не решилась снова пойти под венец с кем-то из поклонников. Напомним, что Семенович уже состояла в браке с бизнесменом Даниилом Мишиным. Их отношения начались ещё в те времена, когда Семенович была больше известна как фигуристка, однако в какой-то супруги приняли решение расстаться.
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