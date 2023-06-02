Стала известна реакция Пугачевой на решение суда оставить Галкина иноагентом

"Конечно, и Галкин, оставшийся иноагентом, и Алла Борисовна надеялись на удовлетворение просьбы о снятии статуса, иначе не подавали бы в суд, но они также допускали, что получат отказ. Так что шоком решение суда для них не станет", - приводит слова источника издание.