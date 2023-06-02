Стала известна реакция Пугачевой на решение суда оставить Галкина иноагентом

"МК": Аллу Пугачева не удивил отказ снять статус иноагента с ее мужа Максима Галкина
Знакомый певицы Аллы Пугачевой рассказал mk.ru, что она не удивилась решению суда оставить ее мужа Максима Галкина в статусе иностранного агента.
"Конечно, и Галкин, оставшийся иноагентом, и Алла Борисовна надеялись на удовлетворение просьбы о снятии статуса, иначе не подавали бы в суд, но они также допускали, что получат отказ. Так что шоком решение суда для них не станет", - приводит слова источника издание.
Отмечается, что пара планирует продолжать совершать визиты в Россию.
2 июня суд отклонил иск Максима Галкина о требовании снять с него статус иноагента. Галкина включили в список физических лиц — иноагентов в сентябре 2022 года. Поводом для этого стало "осуществление политической деятельности", среди иностранных источников финансирования нашли украинские.