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Немецкое издательство не будет издавать стихи Линдеманна из-за жалоб на домогательства

Немецкое издательство Kiepenheuer & Witsch отказалось работать с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном из-за жалоб его фанаток. Об этом сообщает РИА Новости.

Издательство прекратило работу с солистом Rammstein после обвинений поклонниц
© globallookpress.com

«С нашей точки зрения, Тилль Линдеманн вышел за незыблемые рамки в отношениях к женщинам. Поэтому мы решили немедленно прекратить с ним наше сотрудничество», — сообщило выпускавшее стихи Линдеманна издательство, подчеркнув, что доверительные отношения с артистом разрушены.

Известно, что девушка по имени Шелби Линн обвинила Линдеманна в сексуальных домогательствах перед концертом Rammstein в Вильнюсе — по ее словам, музыкант добавил наркотики в ее напиток. Еще несколько женщин обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung анонимно, обвинив команду рок-группы в заказе красивых фанаток для пре- и афтерпати концертов.

Ранее Rammstein ответили фанатке, обвинившей солиста в добавлении наркотиков в напиток.

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