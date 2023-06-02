Издательство прекратило работу с солистом Rammstein после обвинений поклонниц

«С нашей точки зрения, Тилль Линдеманн вышел за незыблемые рамки в отношениях к женщинам. Поэтому мы решили немедленно прекратить с ним наше сотрудничество», — сообщило выпускавшее стихи Линдеманна издательство, подчеркнув, что доверительные отношения с артистом разрушены.

Известно, что девушка по имени Шелби Линн обвинила Линдеманна в сексуальных домогательствах перед концертом Rammstein в Вильнюсе — по ее словам, музыкант добавил наркотики в ее напиток. Еще несколько женщин обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung анонимно, обвинив команду рок-группы в заказе красивых фанаток для пре- и афтерпати концертов.