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Шэрон Стоун пожаловалась, что 20 лет не могла найти работу

65-летняя Шэрон Стоун пережила инсульт в 2001 году, а затем на протяжении 20 лет не могла получить работу в Голливуде. Об этом пишет Page Six.

Шэрон Стоун пожаловалась, что 20 лет не могла найти работу
© Газета.Ru

Актриса попала в больницу после кровоизлияния в мозг, которое продолжалось девять дней. Она планировала не работать два года, но этот период затянулся.

«Я восстанавливалась семь лет, и с тех пор у меня не было работы. Когда это случилось впервые, я не хотела никому рассказывать, потому что вы знаете, что если с вами что-то пойдет не так, вы уйдете. Со мной что-то пошло не так, и меня не было 20 лет. У меня не было работы. В какой-то момент своей жизни я была очень большой кинозвездой», — сказала она в среду на мероприятии The Hollywood Reporter.

В 1995 году Стоун получила номинацию «Оскар» за фильм «Казино». Актриса отметила, что проекты, в которых она участвовала уже после инсульта, не были такими масштабными, как раньше.

После 2001 года Стоун снялась в таких фильмах, как «Женщина-кошка», «Лавлэйс» и «Прачечная». После проблем со здоровьем она не была номинирована ни на «Оскар», ни на «Золотой глобус».

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