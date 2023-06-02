Шэрон Стоун пожаловалась, что 20 лет не могла найти работу

«Я восстанавливалась семь лет, и с тех пор у меня не было работы. Когда это случилось впервые, я не хотела никому рассказывать, потому что вы знаете, что если с вами что-то пойдет не так, вы уйдете. Со мной что-то пошло не так, и меня не было 20 лет. У меня не было работы. В какой-то момент своей жизни я была очень большой кинозвездой», — сказала она в среду на мероприятии The Hollywood Reporter.