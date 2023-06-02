Бейонсе подарила фанату очки за $53 тысячи

Бейонсе подарила фанату солнцезащитные очки бренда Off-White, стоимость которых превышает $53 тыс. Об этом сообщает NY Post.

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В сети стало вирусным видео с лондонского концерта Бейонсе, снятое зрителем около сцены. В ролике видно, как во время исполнения песни Diva Бейонсе снимает свои солнцезащитные очки бренда Off-White и бросает их в толпу поклонников. Все испортил охранник звезды, который подошел к счастливому фанату, поймавшему трофей, и забрал очки обратно.

«Охранник подошел и просто отнял очки», — говорит голос за кадром.

Ситуацию исправила сама Бейонсе: после того, как охранник вернул ее очки, она снова бросила их в толпу. Удивительным образом их поймал тот же самый фанат. После концерта молодой человек заметил, что одна из линз очков разбита.

«Она отвалилась сразу после концерта, так как держалась на маленьком винтике», — объяснил он.

Молодой человек отнес очки в оптику, где оправу отремонтировали.