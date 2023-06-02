Продюсер Разин рассказал о готовящемся на него покушении

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что на него готовилось покушение.

«Следы ведут, как всегда, к этой банде, которая устранила Юру Шатунова и Сергея Кузнецова . Но так как работают спецслужбы Америки, Израиля и бывшие сотрудники Интерпола , которые работали на территории РФ, они вышли практически на след убийцы Юры и Сергея», — отметил Разин.

По словам продюсера, он уже пообщался с сотрудниками турецкой полиции, которые занимаются расследованием. Разин сообщил, что силовикам удалось задержать одного из подозреваемых, который якобы заявил, что ему заказали убийство Разина перед его концертом в Турции. Продюсер убежден, что злоумышленники пытаются таким образом получить от него значительную сумму денег.