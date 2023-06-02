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Мизулина раскрыла подробности встречи с Инстасамкой

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина рассказала, что рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, опубликовала фото со встречи с ней без ее согласия. Подробности бесед с российскими рэперами она раскрыла на пресс-конференции организации в МИА «Россия Сегодня», трансляция которой доступна в официальной группе организации во «ВКонтакте».

Мизулина раскрыла подробности встречи с Инстасамкой
© Telegram-канал «instasamka БЕАЧ»

По словам Мизулиной, за последние полтора месяца Лига безопасного интернета провела несколько встреч с рэперами, причем многие из них проходили в закрытом формате. Как заявила глава ЛБИ, они договаривались с исполнителями, что те не будут публиковать фотографии со встреч без согласования, однако Инстасамка опубликовала снимок с Мизулиной, не согласовав это с организацией.

Глава ЛБИ также заявила, что встречи с рэперами носили профилактический и просветительский характер и проходили в «мирном, добром формате».

«Как оказалось, большинство из этих исполнителей не знакомы с законодательством нашей страны, многие из них очень юные, молодые граждане, которые нарушают закон, но не понимают, что они это делают», — рассказала Мизулина.

После встреч большинство исполнителей решило удалить из общего доступа противоправный контент, добавила она.

«По крайне мере, они сообщали нам, что такой контент удалят. Время покажет, посмотрим, будут ли эти обещания выполнены», — заключила она.

О встрече Мизулиной и Инстасамки стало известно 29 мая. Позже сообщалось, что рэперша уберет из композиций все упоминания о наркотических веществах, а также уменьшит количество матерных слов. В начале 2023 года глава ЛБИ обвинила Зотееву в пропаганде наркотиков и разврата.

Мизулина также проводила встречи с хип-хоп-исполнителями Scally Milano (настоящее имя — Даниил Слонов), Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева) и другими российскими рэперами.

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