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Певица Алла Пугачева назвала патриотом лидера "ДДТ" Шевчука на фоне отмены концертов в России

Певица Алла Пугачева поддержала лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Обращение к коллеге она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пугачева назвала патриотом лидера "ДДТ" Шевчука
© Vadim Tarakanov/Global Look Press

«Bcex, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой!» — написала Примадонна в личном блоге.

Ранее несколько концертов «ДДТ» были отменены на территории России. Выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге и других городах, которые должны были пройти в 2023 году, перенесены на неопределенный срок. Также в Челябинске и Магнитогорске в третий раз отменили концерты коллектива.

В июле 2022 года стало известно о публикации списка «запрещенных» в России исполнителей. В него вошли: «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум» и многие другие. В августе суд признал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. В Советском суде Уфы объясняли, что музыканта оштрафовали за то, что он задавал публике вопросы в рамках концерта, которые могли бы заставить фанатов усомниться в целях спецоперации на Украине.

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