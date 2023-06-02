Пугачева назвала патриотом лидера "ДДТ" Шевчука

Певица Алла Пугачева поддержала лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Обращение к коллеге она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Bcex, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой!» — написала Примадонна в личном блоге.

Ранее несколько концертов «ДДТ» были отменены на территории России. Выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге и других городах, которые должны были пройти в 2023 году, перенесены на неопределенный срок. Также в Челябинске и Магнитогорске в третий раз отменили концерты коллектива.