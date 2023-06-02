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Певица Глюкоза раскрыла причину нетусовочной молодости

Раннее начало карьеры, брак и рождение детей назвала причинами своей нетусовочной молодости певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. В беседе с «Мослентой» она напомнила, что приступила к активному труду еще будучи несовершеннолетней.

Певица Глюкоза раскрыла причину нетусовочной молодости
© РИА Новости

«По клубам и барам я практически не ходила. Началась работа, съемки, разъезды… Я все время была занята. В 18 лет я вышла замуж, а потом и дети родились», — поделилась артистка.

Глюкоза отметила, что и сейчас чаще отдает предпочтение домашним вечеринкам, чем походам куда-либо.

«Люблю, когда рядом все свои и можно расслабиться, когда нет лишних телефонов, и я могу быть сама собой», — объяснила она.

Ранее дочь Глюкозы Лидия Чистякова раскрыла свое мнение о любви. Она заявила о важности работы над отношениями.

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