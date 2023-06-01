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83-летний Аль Пачино потребовал тест на отцовство от беременной девушки

Известный актер Аль Пачино потребовал от своей бывшей девушки Нур Альфаллах, якобы находящейся в настоящее время на восьмом месяце беременности, сделать тест на отцовство, пишет «СтарХит» со ссылкой на источник.

83-летний Аль Пачино потребовал тест на отцовство от беременной девушки
© globallookpress.com

Накануне в СМИ появились публикации о том, что 83-летний актер готовится в четвертый раз стать отцом. Журналисты поздравляли Аль Пачино и его избранницу Нур Альфаллах с этим радостным событием.

Источник пояснил, что у звезды фильма Брайана Де Пальма «Лицо со шрамом» в последние годы наблюдаются проблемы со здоровьем, в том числе, и мужским. Соответственно, чисто физически Аль Пачино не может стать отцом.

Собеседник портала отметил, что узнав о своем мнимом отцовстве, актер насторожился и потребовал, чтобы 29-летняя Нур Альфаллах сделала тест на отцовство.

По данным издания, Аль Пачино стал встречаться с бывшей возлюбленной Мика Джаггера в апреле 2022 года. Через несколько месяцев пара рассталась. Имущественные и финансовые вопросы были урегулированы адвокатами.

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