83-летний Аль Пачино потребовал тест на отцовство от беременной девушки

Известный актер Аль Пачино потребовал от своей бывшей девушки Нур Альфаллах, якобы находящейся в настоящее время на восьмом месяце беременности, сделать тест на отцовство, пишет «СтарХит» со ссылкой на источник.

Накануне в СМИ появились публикации о том, что 83-летний актер готовится в четвертый раз стать отцом. Журналисты поздравляли Аль Пачино и его избранницу Нур Альфаллах с этим радостным событием.

Источник пояснил, что у звезды фильма Брайана Де Пальма «Лицо со шрамом» в последние годы наблюдаются проблемы со здоровьем, в том числе, и мужским. Соответственно, чисто физически Аль Пачино не может стать отцом.

Собеседник портала отметил, что узнав о своем мнимом отцовстве, актер насторожился и потребовал, чтобы 29-летняя Нур Альфаллах сделала тест на отцовство.