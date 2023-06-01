Доминик Джокер объяснил, почему не поет под фонограмму

«Я просто помню, в какую ситуацию попал один из наших больших артистов. Обычно бывает момент, когда человек пытается что-то спеть, но микрофон не работает. И он делает так (Бьет по микрофону). Не работает, отключился. А тут голос пошел, а артист сделал так. Выглядело так: «Ты что? Офигел? Без меня спел», — рассказал Джокер. Артист признался, что не хочет попадать в подобные ситуации.