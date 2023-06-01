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Лариса Гузеева публично обратилась к сыну и дочери

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях редкое фото своих сына и дочери и поздравила их с Днем защиты детей. Об этом сообщает «Газета.ru».

Лариса Гузеева публично обратилась к сыну и дочери
© РИА Новости

«Вы — смысл моей жизни. Вы — лучшее в моей жизни. Вы лучшие сами по себе. Спасибо, что выбрали меня. Пусть всегда будет солнце! Люблю», — написала артистка, выложив снимок своей дочери и сына.

Напомним, что старший сын Гузеевой родился в 1992 году — отцом Георгия стал редактор Каха Толордава. В 2000 году у нее на свет появилась дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова.

Ранее телеведущая уже признавалась, что строго воспитывала Георгия — она хотела уберечь его от наркотиков и алкоголя. По словам Гузеевой, она была «железобетонным» родителем и теперь каждую ночь мысленно просит прощения у сына за столь жестокое отношение.

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