Лариса Гузеева публично обратилась к сыну и дочери

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях редкое фото своих сына и дочери и поздравила их с Днем защиты детей. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Вы — смысл моей жизни. Вы — лучшее в моей жизни. Вы лучшие сами по себе. Спасибо, что выбрали меня. Пусть всегда будет солнце! Люблю», — написала артистка, выложив снимок своей дочери и сына.

Напомним, что старший сын Гузеевой родился в 1992 году — отцом Георгия стал редактор Каха Толордава. В 2000 году у нее на свет появилась дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова.