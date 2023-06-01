Виктория Боня ответила Ксении Собчак на критику внешности

"У меня было очень много проектов с международными брендами. Мое фото висело и тут, и там, и во всему Монако. Это мои наработанные за десятилетия контакты. Поэтому кто бы что ни говорил, меня представляют здесь как российскую модель, телеведущую. Иногда пишут, что я актриса. В фильмах 10-ти я играла. Но у нас люди любят все обесценивать и кидать камни", - отметила Боня.