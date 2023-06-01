Гоген Солнцев снялся в рекламе интимного стимулятора для пожилых женщин

В рекламе интимного стимулятора, вызывающего сексуальное желание у женщин пенсионного возраста снялся вместе со своей бывшей женой Екатериной Терешкович и подругой Лидией шоумен Гоген Солнцев. Подробностями съемок рекламного ролика он поделился с изданием PROZVEZD.

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Артист признался, что ему нелегко было уговорить женщин на участие, но в итоге они согласились. Однако на съемке общение экс-возлюбленных Солнцева закончилось дракой и вызовом скорой помощи.

Как сообщает источник, в кадре женщины и сам Солнцев были без одежды, прикрытые лишь конфетти. Конфликт начался после того, когда Терешкович начала трогать шоумена за интимные места. В этот момент подруга актера Лидия что-то сказала Терешкович и началась драка. После случившегося Лидия покинула площадку и отказалась продолжать участие в съемке.

«Заказчик сказал, что в кадре должны быть две старухи. В результате он теперь требует вернуть гонорар, грозится подать в суд за сорванную съемку», — пожаловался артист, отметив, что деньги возвращать не собирается, так как свою часть он отработал.