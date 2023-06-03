Принц Гарри с женой не будут критиковать королевскую семью в фильмах и книгах

Национальная потретная галерея Великобритании, когда вновь заработает после ремонта, не станет выставлять портрет принцев Уильяма и Гарри. Об этом сообщает газета Times. Галерея закрылась на реставрацию в 2020 году и вновь откроет свои двери в конце июня.

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Среди картин, которые останутся скрытыми от глаз, есть один из самых известных королевских портретов последних лет <...> — портрет принцев Уильяма и Гарри, — пишет издание.

В галерее не сообщают, почему там отказались включить в экспозицию портрет принцев, но отмечают, что это было сделано не по просьбе королевской семьи. Издание отмечает, что в настоящее время картина может рассматриваться как болезненное напоминание о расколе в монаршем семействе.

Портрет Уильяма и Гарри был написан художницей Никки Филиппс.

Принц Гарри с супругой Меган Маркл покинули Великобританию два года назад после конфликта с королевской семьей. В марте они дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри, где обвинили родственников в постоянном давлении и расизме. После этого отношения пары и королевского двора стали особенно напряженными.