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Британская галерея предала забвению портрет принцев Уильяма и Гарри

Национальная потретная галерея Великобритании, когда вновь заработает после ремонта, не станет выставлять портрет принцев Уильяма и Гарри. Об этом сообщает газета Times. Галерея закрылась на реставрацию в 2020 году и вновь откроет свои двери в конце июня.

Принц Гарри с женой не будут критиковать королевскую семью в фильмах и книгах
© Rota/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Среди картин, которые останутся скрытыми от глаз, есть один из самых известных королевских портретов последних лет <...> — портрет принцев Уильяма и Гарри, — пишет издание.

В галерее не сообщают, почему там отказались включить в экспозицию портрет принцев, но отмечают, что это было сделано не по просьбе королевской семьи. Издание отмечает, что в настоящее время картина может рассматриваться как болезненное напоминание о расколе в монаршем семействе.

Портрет Уильяма и Гарри был написан художницей Никки Филиппс.

Принц Гарри с супругой Меган Маркл покинули Великобританию два года назад после конфликта с королевской семьей. В марте они дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри, где обвинили родственников в постоянном давлении и расизме. После этого отношения пары и королевского двора стали особенно напряженными.

Ранее сообщалось, что принцу Гарри после 10 лет службы в армии запретили надеть военную форму на коронацию короля Великобритании Карла III. Причиной стал факт, что он не является действующим членом королевской семьи. При этом сам принц не высказал никаких конкретных пожеланий относительно своего образа для коронации и был готов надеть то, что от него потребуют.

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