Земфира* прокомментировала информацию о получении французского гражданства

Земфира* опровергла сообщения о получении французского гражданства
Певица Земфира* Рамазанова (признана иноагентом) опровергла сообщения о получении ей французского гражданства, заявив, что иных гражданств, кроме РФ, у нее нет и не будет.
"В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. <...> Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было", - написала она в среду на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Певица отметила, что платит налоги в РФ, однако уже год не живет в России.
В среду некоторые Telegram-каналы распространил информацию о том, что Земфира* получила французское гражданство.
Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.