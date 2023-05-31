Земфира* прокомментировала информацию о получении французского гражданства

"В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. <...> Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было", - написала она в среду на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).