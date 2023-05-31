Певица Слава сбежала из больницы

«Я уже дома, со мной все в порядке. У меня очень затяжной бронхит, который переносила на ногах. Видимо, я не всесильна все-таки. Мне действительно было плохо, но я сбежала из больницы, сказала, чтобы лечили амбулаторно. Пью лекарства, ко мне будут приезжать ставить капельницы», – говорит певица.