Певица Слава сбежала из больницы
Накануне певица Слава была госпитализирована в одну из московских клиник. Артистка отправлялась на съемки, но по пути ей стало плохо, вызвали скорую помощь. у Анастасии поднялась высокая температура и началась рвота. Врачи приняли решение забрать артистку в больницу, чтобы обследовать и установить диагноз. Со вчерашнего дня женщина не выходила на связь в социальных сетях. Только ее старшая дочь Александра Морозова подтвердила новость о госпитализации мамы. Комментировать ситуацию девушка не стала.
Сегодня Сланевская вышла на связь. Певица сообщила поклонникам, что она уже находится дома.
«Я уже дома, со мной все в порядке. У меня очень затяжной бронхит, который переносила на ногах. Видимо, я не всесильна все-таки. Мне действительно было плохо, но я сбежала из больницы, сказала, чтобы лечили амбулаторно. Пью лекарства, ко мне будут приезжать ставить капельницы», – говорит певица.
Исполнительница поблагодарила поклонников за слова поддержки.
«Всем большое спасибо! Главное – я не заразна, у меня не коронавирус. Нет воспаления легких, просто бронхит. Берегите свое здоровье. Жаль, что сорвала программу, не приехала на клип, но мы все обязательно снимем, потому что музыка лечит», – обратилась Слава к поклонникам.
Стоит отметить, что в семье заболела не только Слава. Младшая дочь артистки тоже слегла с температурой. Александра Морозова с супругом и маленьким сыном Арсением тоже подцепили болезнь. Напомним, что в конце марта Анастасия Сланевская впервые стала бабушкой. Ее дочь родила малыша в одной из элитных клиник Москвы.