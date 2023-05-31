Продюсер: София Ротару избегает общения с русофобкой Лаймой Вайкуле, опасаясь последствий
Известная латышская певица Лайма Вайкуле, отметившаяся за последнее время рядом русофобских высказываний, пожаловалась на то, что её украинская коллега София Ротару перестала выходить с ней на связь.
По мнению бывшего директора Ротару Сергея Лаврова, та прекратила общение с Вайкуле намеренно, так как боится оказаться впутанной в какие-то провокации.
"Ротару просто разговаривать с ней не хочет, поэтому трубку не берет. У Вайкуле язык длинный. Чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно", - приводит слова Лаврова MK.RU.
Ротару избегает громких высказываний и не хочет лезть на рожон, поясняет Лавров. При том что она явно относится к противникам СВО, продаёт имущество в РФ (организация "Ветераны России" предложила Ротару его лишить) и воздерживается от концертов, радикализм Вайкуле ей, очевидно, чужд.
"Ротару всегда была вне скандалов: за нее обычно говорят другие. А она, как правило, молчит. Ротару - мудрая женщина. Она не хочет ввязываться во всю происходящую ситуацию. Пусть все перемелется без нее, а она потом появится", - поясняет Лавров, отмечая, что певица сознательно ушла со сцены, не нуждаясь в финансовых поступлениях.
Недавно Вайкуле объявила о сборе денег в поддержку ВСУ. Продюсера и музыкант Игорь Сандлер, некогда друживший с латвийской певицей, прокомментировал её поведение.