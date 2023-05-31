"Ротару всегда была вне скандалов: за нее обычно говорят другие. А она, как правило, молчит. Ротару - мудрая женщина. Она не хочет ввязываться во всю происходящую ситуацию. Пусть все перемелется без нее, а она потом появится", - поясняет Лавров, отмечая, что певица сознательно ушла со сцены, не нуждаясь в финансовых поступлениях.