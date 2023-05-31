Земфира* получила гражданство Франции

Певица Земфира Рамзанова* получила французское гражданство. Об этом сообщает Life со ссылкой на реестр юридических лиц Франции.

Портал напомнил, что Земфира живет в Париже уже около полутора лет. После переезда она и ее подруга — актриса Рената Литвинова — учредили компанию в сфере исполнительского искусства «Рената».

«При этом судя по реестру юрлиц Франции, певица, в отличие от своей лучшей подруги, уже успела получить французское гражданство», — говорится в тексте.

К материалу приложен скриншот с сайта французского реестра юрлиц, где в графе о национальности Земфиры стоит «француженка», а у Литвиновой — «россиянка».