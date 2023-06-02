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Документы Земфиры* о втором гражданстве исчезли с сайта суда Парижа

Документы российской певицы Земфиры* (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом), в которых содержалась информация о том, что исполнительница получила французское гражданство, исчезли с сайта Коммерческого суда Парижа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Документы Земфиры* о втором гражданстве исчезли с сайта суда Парижа
© РИА Новости

По данным издания, в выписке из реестра о регистрации компании в Париже у исполнительницы было указано, что она является гражданкой Франции. В графе «гражданство» у актрисы Ренаты Литвиновой, с которой Рамазанова и открыла бизнес во Франции, было указано только российское.

Земфира* прокомментировала информацию о получении французского гражданства

Сообщается, что документы исчезли с сайта после того, как Земфира* опровергла информацию о том, что стала гражданкой Франции. Певица отметила, что у нее «нет и не будет» иного гражданства, кроме российского, а также добавила, что платит налоги в России, несмотря на проживание за границей на протяжении последних полутора лет.

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