Документы Земфиры* о втором гражданстве исчезли с сайта суда Парижа

Документы российской певицы Земфиры* (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом), в которых содержалась информация о том, что исполнительница получила французское гражданство, исчезли с сайта Коммерческого суда Парижа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в выписке из реестра о регистрации компании в Париже у исполнительницы было указано, что она является гражданкой Франции. В графе «гражданство» у актрисы Ренаты Литвиновой, с которой Рамазанова и открыла бизнес во Франции, было указано только российское.