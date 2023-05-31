Rammstein ответила на обвинения Линдеманна в подмешивании наркотиков поклоннице

Представители немецкой рок-группы Rammstein ответили на обвинения солиста Тилля Линдеманна в добавлении запрещенных веществ в напиток поклонницы во время концерта в столице Литвы, городе Вильнюсе. Об этом сообщает Dw.com.

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В коллективе опровергли информацию о том, что музыкант подмешивал наркотики в рюмку женщины по имени Шелби Линн, которая в последующем заявила о том, что обнаружила на своем теле синяки, а также не смогла вспомнить вторую часть выступления.

Несколько поклонниц коллектива поддержали Линн и заявили о том, что сталкивались с подобными инцидентами с добавлением наркотиков в напитки во время общения с Линдеманном на его концертах, другая же часть слушателей Rammstein указала на отсутствие весомых доказательств обвинения.

Сообщается, что многие фанаты были недовольны тем, как группа отреагировала на заявление Линн.

«Не хотите ли вы хотя бы попытаться решить эту проблему? Она слишком серьезна, чтобы одно сообщение могло что-то изменить», — написал один из пользователей сети.