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Shot: Галкин* избавляется от своих антироссийских высказываний в сети

Юморист Максим Галкин* (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ) пытается почистить историю своих антироссийских высказываний из-за сильно упавших доходов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Telegram-канал SHOT.

Галкин* потребовал удалить из сети видео со своими "шутками про россиян и СВО"
© globallookpress.com

По данным источников канала из близкого окружения артиста, того злит, что билеты на его заграничные концерты стали продаваться гораздо хуже после разошедшихся по Интернету видео, где он негативно высказывается о специальной военной операции на Украине и россиянах.

«Сейчас комик добивается удаления всех роликов с его «шутками про россиян и СВО» из публичного доступа. Как повод — «авторские права»», - отмечается в сообщении канала.

При этом, по данным SHOT, на концерт Галкина* в немецких городах Альтэттинг и Оффенбург было продано только около половины билетов. Единственное место, где на выступления российского комика сейчас есть стабильный спрос - Прибалтика, утверждает канал.

Суд 2 июня рассмотрит иск Галкина* о снятии с него статуса иноагента

Напомним, Максим Галкин* покинул Россию вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. В мае 2023 года юморист обратился в суд с требованием снять с него этот статус.

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

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