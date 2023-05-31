Галкин* потребовал удалить из сети видео со своими "шутками про россиян и СВО"

Юморист Максим Галкин* (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ) пытается почистить историю своих антироссийских высказываний из-за сильно упавших доходов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Telegram-канал SHOT.

По данным источников канала из близкого окружения артиста, того злит, что билеты на его заграничные концерты стали продаваться гораздо хуже после разошедшихся по Интернету видео, где он негативно высказывается о специальной военной операции на Украине и россиянах.

«Сейчас комик добивается удаления всех роликов с его «шутками про россиян и СВО» из публичного доступа. Как повод — «авторские права»», - отмечается в сообщении канала.

При этом, по данным SHOT, на концерт Галкина* в немецких городах Альтэттинг и Оффенбург было продано только около половины билетов. Единственное место, где на выступления российского комика сейчас есть стабильный спрос - Прибалтика, утверждает канал.

Напомним, Максим Галкин* покинул Россию вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. В мае 2023 года юморист обратился в суд с требованием снять с него этот статус.